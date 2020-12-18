При заражении коронавирусом течение болезни, часто вялое, объяснила врач.

Симптомы COVID-19 и гриппа похожи, но у гриппа короткий инкубационный период: человек, заразившийся утром, к вечеру понимает, что он заболел.

Об этом в комментарии изданию "Факты" сказала заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского доктор медицинских наук профессор Алла Мироненко.

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"Симптомы двух инфекций похожи. Однако у гриппа короткий инкубационный период: человек, заразившийся утром, к вечеру понимает, что он заболел. Также для гриппа характерно стремительное развитие болезни по нарастающей. А при заражении коронавирусом течение часто вялое: температура сегодня есть, а завтра нормальная, потом снова повышена. Пневмония может быть или нет. Возможно присоединение бактериального осложнения или появление диареи, с помощью которой организм пытается избавиться от токсинов. Из-за интоксикации очень страдает печень, ведь нехватка кислорода затрудняет обменные процессы, повышает выработку токсинов", - объяснила медик.

По ее словам, то, как человек переболеет COVID-19, зависит от возраста, реакции иммунитета на количество вируса, попавшего в организм, наличия хронической патологии.

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Автор: Андрей Василюк