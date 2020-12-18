Симптомы COVID-19 и гриппа похожи, но у гриппа короткий инкубационный период: человек, заразившийся утром, к вечеру понимает, что он заболел.
Об этом в комментарии изданию "Факты" сказала заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского доктор медицинских наук профессор Алла Мироненко.
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"Симптомы двух инфекций похожи. Однако у гриппа короткий инкубационный период: человек, заразившийся утром, к вечеру понимает, что он заболел. Также для гриппа характерно стремительное развитие болезни по нарастающей. А при заражении коронавирусом течение часто вялое: температура сегодня есть, а завтра нормальная, потом снова повышена. Пневмония может быть или нет. Возможно присоединение бактериального осложнения или появление диареи, с помощью которой организм пытается избавиться от токсинов. Из-за интоксикации очень страдает печень, ведь нехватка кислорода затрудняет обменные процессы, повышает выработку токсинов", - объяснила медик.
По ее словам, то, как человек переболеет COVID-19, зависит от возраста, реакции иммунитета на количество вируса, попавшего в организм, наличия хронической патологии.
Вакцина от коронавируса: когда будет в Украине?
- Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией Pfizer добились в третьей фазе испытаний вакцины высокого показателя эффективности. В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.
- Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.
- Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.
- В середине ноября 2020 года главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что, согласно предварительным данным, вакцина от американской биотехнологической компании The Moderna является эффективной против COVID-19 на 94,5%. Он отметил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.
- 18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позднее в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.
- И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 в середине или конце января 2021 года.
- В Великобритании уже начали вакцинацию от коронавируса.
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