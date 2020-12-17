В настоящее время Минздрав совместно с Министерством цифровой трансформации работают над созданием единого веб-портала для записи на вакцинацию от коронавирусной болезни.

В Украине работают над созданием единой электронной платформы, с помощью которой граждане смогут зарегистрироваться на вакцинацию от COVID-19, также это можно будет сделать по телефону через семейных врачей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время онлайн-брифинга.

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«Я дал задание своему заместителю по вопросам цифровой трансформации. Они сейчас вместе с Минцифры прорабатывают вариант создания соответствующей электронной платформы по регистрации граждан на вакцинацию, чтобы это был единый портал, на котором мы будем в состоянии это сделать», - заявил он.

В то же время, по словам министра, в связи с тем, что не во всех уголках Украины есть доступ к Интернету, Минздрав будет использовать запись на вакцинацию по телефону через семейных врачей.

«Вчера мой заместитель Виктор Ляшко с этой целью посещал центр первичной медико-санитарной помощи в Борисполе для того, чтобы выяснить каким способом мы это сможем сделать, особенно в сельской местности, чтобы каждый гражданин знал, что он попадет в перечень людей, которые будут прививаться на разных этапах», - добавил министр.

Вакцинация от коронавируса в Украине

15 декабря Степанов заявил, что рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в Украину уже в феврале 2021 года.

Ранее Степанов сообщал, что первые 8 млн доз вакцины могут доставить в Украину не ранее конца первого квартала 2021 года. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. Первоначально будут вакцинировать медиков, людей преклонного возраста и тяжелобольных.

В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer.

12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.

Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.

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Автор: Константин Гончаров