Операция прошла успешно. Части легких для больной женщины пожертвовали ее сын и муж.

В Японии прошла первая в мире пересадка легких от живого донора человеку с коронавирусом.

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Об этом сообщает NHK Japan.

По данным издания, пересадка понадобилась женщине, у которой после заражения COVID-19 развилась пневмония.

Операция была проведена в университетской больнице Киото. Как сообщается, части легких пожертвовали муж и сын женщины.

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Автор: Екатерина Лиманская