Соответствующее решение принято 22 марта.

Кабинет Министров Украины снял запрет на проведение плановых мер по госпитализации в регионах, в которых установлен "желтый" уровень эпидемической опасности.

Читайте также"Слуга" Гурин предлагает уволить всех медиков, отказавшихся от вакцины Covishield

Как отмечается в изменениях в правительственное постановление о карантине от 22 марта, соответствующее положение исключили из пункта, который устанавливает ограничения в "желтой" зоне. Согласно тексту постановления, этого запрета нет также и в "оранжевой" зоне.

Зато, согласно тексту документа, соответствующий запрет о проведении государственными и коммунальными медицинскими учреждениями плановых мер по госпитализации будет действовать только в "красной зоне" эпидопасности.

Отмечается, что запрещаются плановые госпитализации для оказания медицинской помощи, кроме: осложненного течения беременности и родов; беременным, роженицам, новорожденным; пациентам с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями; оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях; оказание третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мер; проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни или здоровья людей.

Коронавирус в Украине

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 11 тыс. 476 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 56 тыс. 732 человека, выздоровели - 1 млн 268 тыс. 886 человек, летальных случаев зафиксировано 30 тыс. 431, ПЦР-тестов проведено 7 млн 726 тыс. 035.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров