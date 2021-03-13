Одобрение со стороны ВОЗ позволяет начать распространение вакцины Johnson & Johnson в рамках глобального механизма COVAX.

Всемирная организация здравоохранения разрешила применение однодозовой вакцины от коронавируса производства компании Johnson & Johnson в экстренных случаях.

Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

“Каждое новое, безопасное и эффективное средство против коронавируса – это дальнейший шаг к контролю над пандемией”, – рассказал глава ВОЗ Тедрос Гебреесус.

Одобрение со стороны ВОЗ позволяет начать распространение вакцины Johnson & Johnson в рамках глобального механизма COVAX. В отличие от других, вакцина Johnson & Johnson требует только одной дозы.

Что известно о результатах испытаний вакцины Johnson & Johnson

В EMA отметили, что результаты клинических испытаний с участием пациентов в США, Южной Африке и странах Латинской Америки показали: вакцина Janssen является эффективной в предотвращении заражения COVID-19 у людей в возрасте от 18 лет. В этом исследовании приняли участие более 44 тысяч людей. Его итог показал эффективность в 67 процентов.

Побочные эффекты вакцины Janssen в ходе исследования как правило были легкими или умеренными и исчезали в течение нескольких дней после вакцинации, подчеркивают в EMA. Частыми из них были боль в месте инъекции, головная боль, усталость, мышечная боль и тошнота.

За безопасностью и эффективностью вакцины продолжат наблюдать, поскольку она используется на всей территории Евросоюза, через систему фармаконадзора ЕС и с помощью дополнительных исследований, добавили в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора