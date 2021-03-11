Это уже четвертая вакцина, рекомендованная в ЕС для предотвращения коронавирусной болезни.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в четверг, 11 марта, рекомендовало предоставить условное разрешение на коммерческое использование разработанной компанией Johnson&Johnson вакцины Janssen против COVID-19 для предотвращения заболевания у людей в возрасте от 18 лет.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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"После тщательной оценки комитет EMA по лекарствам для человека (CHMP) пришел к консенсусу, что данные о вакцине надежные и соответствуют критериям эффективности, безопасности и качества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцина против COVID-19 Janssen - четвертая вакцина, рекомендованная в ЕС для предотвращения коронавирусной болезни.

"Благодаря этому последнему положительному заключению власть Европейского Союза получит еще один вариант борьбы с пандемией и защиты жизни и здоровья своих граждан", - заявила исполнительный директор EMA Эмер Кук.

По ее словам, "это первая вакцина, которую можно применять, используя одну дозу".

Что известно о результатах испытаний вакцины

В EMA отметили, что результаты клинических испытаний с участием пациентов в США, Южной Африке и странах Латинской Америки показали: вакцина Janssen является эффективной в предотвращении заражения COVID-19 у людей в возрасте от 18 лет. В этом исследовании приняли участие более 44 тысяч людей. Его итог показал эффективность в 67 процентов.

Побочные эффекты вакцины Janssen в ходе исследования как правило были легкими или умеренными и исчезали в течение нескольких дней после вакцинации, подчеркивают в EMA. Частыми из них были боль в месте инъекции, головная боль, усталость, мышечная боль и тошнота.

За безопасностью и эффективностью вакцины продолжат наблюдать, поскольку она используется на всей территории Евросоюза, через систему фармаконадзора ЕС и с помощью дополнительных исследований, добавили в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

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Автор: Тамара Отовская