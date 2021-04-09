Среди побочных реакций отмечались тошнота и головокружение.

В США два центра вакцинации временно закрыли из-за того, что несколько десятков жителей страны ощутили неблагоприятные последствия после прививки против COVID-19 вакциной Johnson & Johnson.

В частности, в штате Северная Каролина вакцинацию прекратили из-за того, что побочные реакции наблюдались у 18 человек, сообщает ТСН со ссылкой на Wall Street Journal.

Читайте такжеЗавод в США остановил производство вакцины AstraZeneca из-за ошибкиЧетырех человек отправили в местные больницы для обследования. До прекращения деятельности центра прививки получили более 2,3 тыс. человек.

Власти округа заявляют, что решение приняли ради безопасности после консультаций с Johnson & Johnson. В компании говорят, что тщательно рассматривают любые сообщения о нежелательных последствиях у людей, которые сделали прививки их вакциной.

Еще один центр массовой вакцинации закрыли в штате Колорадо. Там побочные реакции возникли у 11 человек. Двух человек доставили в ближайшую больницу.

Среди побочных реакций на вакцину от Johnson & Johnson называют тошноту и головокружение.

Вакцинация в США

В Соединенных Штатах для вакцинации против COVID-19 используют вакцины Moderna, BioNTech/Pfizer и Johnson & Johnson. Препарат BioNTech/Pfizer разрешен для вакцинации людей старше 16 лет, другие могут быть использованы только для людей старше 18 лет.

Около 66 млн человек в США уже полностью сделали прививку против коронавируса. Около 112 млн человек - получили первую дозу тех вакцин, которые требуют введения двух доз препарата.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения рекомендовали к применению однодозовую вакцину против COVID-19 компании Johnson & Johnson.

Вакцина Johnson & Johnson является первой включенной в список ВОЗ вакциной с однодозовым режимом введения.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова