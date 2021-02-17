Комитет по лекарственным средствам для человека оценит вакцину по ускоренному графику.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) получило заявку на получение разрешения для вакцины от COVID-19, разработанной компанией Johnson&Johnson.

Читайте такжеPfizer подала документы на регистрацию в Украине вакцины от коронавирусаОб этом сообщается на сайте ЕМА.

Комитет по лекарственным средствам для человека оценит вакцину по ускоренному графику.

Комитет может предоставить заключение к середине марта 2021 года при условии, что данные компании об эффективности, безопасности и качестве вакцины являются достаточно исчерпывающими и надежными.

"Такое короткое время для оценки возможно только потому, что EMA уже просмотрела некоторые данные во время постоянного обзора. На этом этапе EMA оценила данные о качестве и данные лабораторных исследований, которые изучали, насколько вакцина инициирует производство антител и иммунных клеток, направленных на SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19). Агентство также рассмотрело данные клинической безопасности относительно вирусного вектора, используемого в вакцине", - сообщают в ЕМА.

Вакцина Johnson & Johnson от коронавируса

5 февраля Johnson&Johnson подала в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявку на одобрение в экстренном порядке вакцины от коронавируса COVID-19 на территории страны.

В конце января компания отчиталась об эффективности своего препарата, которая оценивается в 72%.

В США разрешено применение двух вакцин - от компаний Pfizer / BioNTech и от Moderna.

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Автор: Людмила Жерновская