Речь о возникновении тромбозов после прививки.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) проверит информацию о возможных тяжелые побочные эффекты вакцины от коронавируса Johnson& Johnson, прежде чем препарат применят в Евросоюзе.

Об этом пишет DW.

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Речь о возникновении тромбозов после прививки. Вакцина американской фармкомпании Johnson & Johnson получила допуск Еврокомиссии для использования в ЕС в марте 2021 года.

Впрочем, в Северной Каролине (США) недавно 18 человек почувствовали неблагоприятные последствия после прививки препаратом, в связи с чем закрыли центр по вакцинации.

Еще один центр массовой вакцинации закрыли в штате Колорадо. Там побочные реакции возникли у 11 человек. Двух человек доставили в ближайшую больницу.

Вакцинация в США

В Соединенных Штатах для вакцинации против COVID-19 используют вакцины Moderna, BioNTech/Pfizer и Johnson & Johnson. Препарат BioNTech/Pfizer разрешен для вакцинации людей старше 16 лет, другие могут быть использованы только для людей старше 18 лет.

Около 66 млн человек в США уже полностью сделали прививку против коронавируса. Около 112 млн человек - получили первую дозу тех вакцин, которые требуют введения двух доз препарата.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения рекомендовали к применению однодозовую вакцину против COVID-19 компании Johnson & Johnson.

Вакцина Johnson & Johnson является первой включенной в список ВОЗ вакциной с однодозовым режимом введения.

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Автор: Яна Ставская