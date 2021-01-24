В стране первую дозу прививки получила уже четверть населения.

Израиль стал одной из первых стран в мире, которая начала вакцинацию от COVID-19 подростков.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

Читайте такжеИзраиль изменил правила въезда в странуЭто связано с успешным течением кампании массовой вакцинации, с начала которой, по официальным данным, в стране первую дозу прививки получила уже четверть населения.

В целом, с начала кампании вакцинации 19 декабря, первую дозу немецко-американской вакцины от BioNTech/Pfizer в Израиле получили более 2,5 миллиона человек. Из них один миллион уже получил и вторую дозу. Об этом на своей странице в Twitter 24 января написал министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн.

Он также сообщил, что, по данным исследований, первая доза вакцины повышает защиту от возможного заражения на 30%. Также наблюдается уменьшение количества госпитализаций и менее тяжелое течение заболевания.

Как известно, израильское правительство договорилось о поставке нескольких миллионов доз вакцины от BioNTech/Pfizer еще на раннем этапе исследований.

Успехи в кампании по вакцинации объясняют несколькими факторами: относительно небольшая территория страны, наличие вакцины и современная цифровая система здравоохранения. Каждый гражданин в Израиле имеет медицинскую страховку в одной из четырех негосударственных больничных касс. Вакцинацию проводят во всех больницах, клиниках и в специально созданных для этого мобильных центрах.

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Автор: Светлана Закелова