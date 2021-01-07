В Министерстве здравоохранения Израиля утверждают, что о тайном поставки вакцин для украинских чиновников не может быть и речи.

Вакцина от коронавируса не могла контрабандой попасть из Израиля в Украину. В Министерстве здравоохранения Израиля утверждают, что о тайном снабжении для украинских чиновников не может быть и речи.

Читайте такжеЗеленский поручил СБУ проверить возможную контрабанду вакцины от коронавирусаОб этом сообщает ТСН.uа.

Министр здравоохранения Йоэль (Юлий) Эдельштейн убежден, что вакцину не вывозили из Израиля.

"Вакцины требуют глубокого замораживания. Невозможно, чтобы кто - то их незаметно транспортировал", - заверил он.

Он сообщил, что в Израиле пока не планируют начинать официальное расследование из-за слухов в украинской прессе.

Ранее несколько украинских СМИ заявили о тайной вакцинации чиновников вакциной, которую контрабандой доставили из Израиля. Президент Владимир Зеленский отреагировал на эти сообщения, поручил СБУ проверить информацию и пригрозил наказанием.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минздраву и правоохранителям проверить информацию о вероятных прививках вакцинами против коронавируса в одной из киевских частных клиник.

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Автор: УНИАН