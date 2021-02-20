19 февраля сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям привезли мобильный госпиталь для больных COVID-19 в Ивано-Франковскую область.
Об этом сообщает ГСЧС в Facebook.
"Решение о приведении в готовность мобильного госпиталя ГСЧС было принято Государственной комиссией по ТЭБ и ЧС для исполнения поручения премьер-министра. 19 февраля колонна автомобилей доставила мобильный госпиталь на Прикарпатье", – сказано сообщении.
Ивано-Франковская область стабильно является лидером суточной заболеваемости COVID-19 в Украине. За минувшие сутки в регионе зафиксировали 753 случая заражения.
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Ситуация с коронавирусом в Украине
- В Украине за сутки обнаружили 6531 нового больного COVID-19.
- Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 1293672 украинцев, 1139977 - выздоровели, 24972 - умерли.
- Министр здравоохранения Максим Степанов отбыл из Киева в Индийский Пуне, чтобы проконтролировать отправку партии вакцин от коронавируса.
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