С 22 по 28 февраля в Ивано-Франковской области из-за резкого роста количества больных COVID-19 вводят усиленный режим карантина.

19 февраля сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям привезли мобильный госпиталь для больных COVID-19 в Ивано-Франковскую область.

Об этом сообщает ГСЧС в Facebook.

"Решение о приведении в готовность мобильного госпиталя ГСЧС было принято Государственной комиссией по ТЭБ и ЧС для исполнения поручения премьер-министра. 19 февраля колонна автомобилей доставила мобильный госпиталь на Прикарпатье", – сказано сообщении.

Ивано-Франковская область стабильно является лидером суточной заболеваемости COVID-19 в Украине. За минувшие сутки в регионе зафиксировали 753 случая заражения.

Ситуация с коронавирусом в Украине

В Украине за сутки обнаружили 6531 нового больного COVID-19.

Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 1293672 украинцев, 1139977 - выздоровели, 24972 - умерли.

Министр здравоохранения Максим Степанов отбыл из Киева в Индийский Пуне, чтобы проконтролировать отправку партии вакцин от коронавируса.

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Автор: Олег Давыгора