Мобильный COVID-госпиталь привезли на Прикарпатье / фото REUTERS

19 февраля сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям привезли мобильный госпиталь для больных COVID-19 в Ивано-Франковскую область.

Об этом сообщает ГСЧС в Facebook.

"Решение о приведении в готовность мобильного госпиталя ГСЧС было принято Государственной комиссией по ТЭБ и ЧС для исполнения поручения премьер-министра. 19 февраля колонна автомобилей доставила мобильный госпиталь на Прикарпатье", – сказано сообщении.

Ивано-Франковская область стабильно является лидером суточной заболеваемости COVID-19 в Украине. За минувшие сутки в регионе зафиксировали 753 случая заражения.

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Автор: Олег Давыгора