В городе Брешия, где был обнаружен штамм, действует оранжевый уровень угрозы коронавируса.

Президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо сообщил об обнаружении на севере Италии «нигерийского» штамма коронавируса.

Читайте такжеСтало известно, какие штаммы коронавируса циркулируют в УкраинеПо его словам, вакцины могут быть неэффективными против него.

«Впервые в Италии мы выделили штамм, отмеченный мутациями, которые беспокоят нас, потому что они могут быть устойчивыми к доступным сегодня вакцинам»,— сказал Карузо, передает kommersant со ссылкой на ANSA.

В городе Брешия, где был обнаружен штамм, действует оранжевый уровень угрозы коронавируса, передает агентство. Его действие продлится еще неделю.

Коронавирус в Италии

В Италии число заражений почти достигло 3 млн. От COVID-19 умерло больше 98 тыс. человек. Больше половины заболевших в стране заражены «британским» штаммом коронавируса, который считается более заразным.

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Автор: УНИАН