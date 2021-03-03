Вирусологи в Италии заявили об обнаружении нового штамма коронавируса / Фото: newsru.co.il

Президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо сообщил об обнаружении на севере Италии «нигерийского» штамма коронавируса.

Читайте такжеСтало известно, какие штаммы коронавируса циркулируют в УкраинеПо его словам, вакцины могут быть неэффективными против него.  

«Впервые в Италии мы выделили штамм, отмеченный мутациями, которые беспокоят нас, потому что они могут быть устойчивыми к доступным сегодня вакцинам»,— сказал Карузо, передает kommersant со ссылкой на ANSA.

В городе Брешия, где был обнаружен штамм, действует оранжевый уровень угрозы коронавируса, передает агентство. Его действие продлится еще неделю.

Коронавирус в Италии

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Автор: УНИАН