Минздрав Италии очень надеется на вакцинацию населения.

Италия продлит режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля.

Об этом сообщает агентство AGI.

Решение глава итальянского Минздрава Роберто Сперанца называет оправданным всеми эпидемиологическими аргументами.

Читайте такжеРобот в помощь: французская компания представила машину для пожилых людей (видео)

"На этой неделе наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации в Италии, рост количества тяжелых случаев, др. Не вводите нас в заблуждение. Эпидемия снова находится в фазе расширения", – заявил он.

Правительство намерено запретить передвижение между регионами даже желтой зоны, уменьшить скопление людей в общественных местах, разрешить работу заведений питания "на вынос" только до 18:00. Также в стране создадут четвертую – белую – зону, которую введут только при очень низких эпидемиологических показателях.

В то же время в желтой зоне хотят открыть музеи.

"У нас есть 12 регионов с высоким риском, которые попадут в оранжевую зону. Если мы думаем, что мы вне опасности, мы ошибаемся", – добавил Сперанца.

Минздрав Италии очень надеется на вакцинацию населения, и что большинство граждан осознают потребность "коллективного иммунитета".

Коронавирус в мире: Новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская