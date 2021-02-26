По словам Ляшко, ранее в Украине не проводились подобные испытания.

Испытания новой индийской вакцины от коронавируса на украинцах позволят им внести лепту в современную науку.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24". Таким образом Ляшко поддержал возможное участие Украины в испытаниях вакцины CoviShield.

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"Около 140 препаратов против COVID-19 проходят ту или иную клиническую стадию испытаний на территории всего мира. В Украине до нынешнего времени, к сожалению, не проводится никаких испытаний. Я за то, чтобы в Украине проводились также клинические испытания, так как это открывает доступ людям, которые высказали желание сделать прививку, внести свою частицу в ту науку, которая сегодня показывает феноменальные результаты", - сказал он.

Заместитель министра отметил, что "это исключительно добровольная процедура".

"Никто никого заставлять не будет. Еще раз напомню: вакцинация в Украине против COVID-19 является бесплатной и добровольной", - добавил Ляшко.

Вакцинация от коронавируса в Украине

22 февраля Минздрав зарегистрировало вакцину от COVID-19, которую разработали компании "Oxford" и "AstraZeneca" (торговое название "CoviShield"). Ее для экстренного применение одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину из Индии прибыла первая партия вакцины "CoviShield".

24 февраля в Украине началась вакцинация медицинских работников от COVID-19. В первый день вакцинации против COVID-19 прививку сделали 159 медработникам.

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Автор: УНИАН