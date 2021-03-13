Глава Минздрава Иордании Незир Убейдат подал в отставку после гибели 8 больных из-за отключения кислорода в одной из государственных больниц страны.
Читайте такжеВ МИД рассказали об украинцах, которые лечатся от коронавируса или находятся на карантине за границейО своем решении министр сообщил на пресс-конференции в Аммане, сообщает агентство Анадолу.
Глава ведомства отметил, что взял на себя моральную ответственность за инцидент, произошедший в государственной больнице города Эс-Салт.
Ранее о гибели 8 человек в госбольнице сообщил официальный иорданский телеканал «Аль-Мемлеке». В сообщении говорится, что состояние нескольких пациентов оценивалось как критическое. Причина отключения кислорода не приводится.
Премьер Иордании Бешир аль-Хасавне сообщил о начале неотложного расследования по факту.
Хасавне отметил, что расследование пройдет прозрачно, виновные понесут наказание в соответствии с законом.
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