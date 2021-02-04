Новый всплеск начнется уже весной и ударит в первую очередь по молодежи.

Украину ждет еще не одна волна эпидемии коронавируса. Новый всплеск начнется уже весной и ударит в первую очередь по молодежи. В связи с чем, антикоронавирусные меры могут быть продлены до конца этого года.

Читайте такжеВ Минздраве назвали точную дату начала вакцинации от COVID-19Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-инфекционист Виктор Петров.

По словам специалиста, с появлением новых мутантных штаммов у нас будет несколько волн повышения и снижения заболеваемости. "Мутации будут возникать в течение года в разных частях мира", - отметил он.

"Мы уже слышим о южно-африканском штамме, об азиатском, об американском штамме и так далее. Эти сообщения будут поступать постоянно. Однако такого кризиса, как был по состоянию на март 2020 года, я думаю, уже не будет, потому что мы в значительной степени информационно готовы и технологически более обеспечены, чем были раньше", - рассказал врач.

Врач отметил, что относительно развития эпидемического процесса, то будет несколько волн повышения и снижения заболеваемости. "Сейчас мы идем на снижение заболеваемости, но, к сожалению, должен сказать, что, скорее всего в марте, до начала весны, у нас опять будет рост числа инфицированных. Это будет связано с той волной, которая больше захватит молодых людей", - рассказал Петров, отметив при этом, что от мутаций будет зависеть, насколько тяжело будут болеть люди. "Те страны, которые прививаются, имеют огромное преимущество, поскольку они защищают свои группы риска", - подчеркнул инфекционист.

По его словам, мир потихоньку возвращается к привычной жизни, однако Украина отстает в вакцинации, отстает в средствах профилактики коронавирусной инфекции, "у нас, скорее всего, будет несколько волн".

"Это связано с коллективным иммунитетом, который будет формироваться постепенно. То есть у нас будет несколько волн заболеваемости, и в конце 2021 – в начале 2022 года, скорее всего, сможем говорить об окончании активной фазы коронавирусного кризиса. Но при одном условии – если не возникнет такой мутации, к которой мы не готовы или которую не предвидим", - считает врач.

Также он рассказал о тестировании в Украине. По его словам, если речь идет о ПЦР-тестировании, то оно ловит саму РНК, независимо от того, мутированная она или нет. Этот тест на первом месте по чувствительности.

"Если мы говорим об антиген-тесте, который делается из носа и который достаточно распространен в Украине, то он также ловит даже мутировавшие штаммы. Потому что выявляется так называемый вирусный белок. То есть мы обнаруживаем компоненты вируса на слизистой оболочке. Его чувствительность несколько меньше, чем ПЦР-тестирования, но все равно он достаточно достоверен", - рассказал специалист.

При этом он подчеркнул, что на третьем месте тест на антитела, который, по сути, является ретроспективным анализом, когда получается информация на 7-й – 10-й день заболевания. "И это для нас, врачей, довольно часто не очень актуально", - добавил специалист.

"Пока все эти тесты являются абсолютно актуальными, чувствительными. Их можно использовать", - подытожил Петров.

Также он рассказал, что наиболее эффективны тесты европейских производителей, которые делают их, в первую очередь, для своих нужд, а уже избыток продают за границу. "90% всех тестов на украинском рынке китайского производства. Их чувствительность несколько хуже в связи с тем, что расходные материалы и пластик немного худшего качества. Увеличивается количество технологических ошибок на этапе выполнения, там, где есть человеческий фактор", - сообщил специалист, добавив, что через месяц-два все наши медицинские работники хорошо научатся работать с ними, ошибок будет гораздо меньше, а достоверности больше.

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Автор: УНИАН