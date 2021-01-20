Байден напомнил, что из-за коронавируса погибло больше американцев, чем во время Первой мировой войны.

Новый президент США Джо Байден во время инаугурации почтил минутой молчания 400 тысяч американцев, умерших от коронавирусной инфекции COVID-19.

Президент призвал всех присутствующих на инаугурации, которую транслировал УНИАН, присоединиться к нему «в момент безмолвной молитвы».

Он напомнил, что штаты переживают "опасную зиму", поэтому предстоит много работы.

«Мы будем двигаться вперед быстро и безотлагательно. Нам предстоит много работы в эту опасную зиму и значительные возможности», - отметил он.

Байден сказал, что трудности, с которыми сталкивается страна, являются историческими. Также он напомнил, что из-за болезни погибло больше американцев, чем во время Первой мировой войны, и объявил минуту молчания в честь умерших.

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«В моем первом выступлении в качестве президента я хотел бы попросить вас присоединиться ко мне в момент безмолвной молитвы, чтобы вспомнить всех тех, кого мы потеряли в прошлом году из-за пандемии. Эти 400 тысяч соотечественников-американцев - мамы, папы, мужья, жены, сыновья, дочери, друзья, соседи и коллеги. Мы будем уважать их и станем людьми и нацией, которыми, как мы знаем, можем и должны быть», - сказал Байден.

Инаугурация Джо Байдена

Джо Байден принял присягу президента Соединенных Штатов Америки.

78-летний Байден стал старейшим президентом в истории США, вступившим в эту должность.

Перед ним присягу приняла избранная вице-президент Камала Гаррис.

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Автор: УНИАН