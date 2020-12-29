Эксперт рассказал, сколько продлится "острая фаза" пандемии.

По прогнозам ВОЗ, острая фаза пандемии коронавируса продлится до конца 2021 года, но летом можно ожидать улучшения ситуации с COVID-19.

Такое мнение выоазил глава Национальной технической группы по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий в эфире телеканала «Украина 24». Он допустил, что в летний период возможно ослабление карантинных ограничений.

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«Можно летом ожидать улучшения ситуации с COVID-19. Мы это чувствовали летом 2020 года. Но, по прогнозам ВОЗ, острая фаза пандемии продлится все-таки до конца 2021 года. Но это не значит, что не будут ослабляться карантинные мероприятия и жизнь не будет возвращаться к более привычному ритму», - отметил иммунолог.

Он также рассказал, когда COVID-19 можно будет назвать сезонной инфекцией.

"Иммунитет у части населения Земли будет формироваться из-за болезни, но до коллективного иммунитета очень далеко. Часть населения будет вакцинирована и таким образом получит иммунитет. То есть когда мы говорим, что COVID-19 станет сезонной инфекцией, должен пройти еще год, то есть до конца 2021 года мы говорим об острой фазе пандемии», - заявил Лапий.

Жесткий карантин 8-24 января 2021 года: что под запретом

9 декабря Кабинет министров решил ввести жесткий карантин с 8 по 24 января 2021 года. Он будет предполагать такие ограничения :

: Запрет на работу заведений общественного питания (кроме адресной доставки заказов и заказов на вынос);

Запрет на работу развлекательных заведений;

Запрет на работу предприятий торговли непродовольственными товарами;

Запрет на работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

Запрет на работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

Запрет на проведение массовых мероприятий, кроме организации горнолыжного досуга (без работы заведений общественного питания и продажи алкогольных напитков);

Запрет на работу непродовольственных рынков;

Запрет на посещение учебных заведений, кроме детсадов.

Что будет разрешено во время жесткого карантина 8-24 января 2021

Усиленный карантин не предусматривает ограничения работы общественного транспорта - как городского, так и междугороднего сообщения.

работы общественного транспорта - как городского, так и междугороднего сообщения. Будет разрешено организацию "новогодних елок" без концертов, проведение официальных спортивных мероприятий без зрителей, работу предприятий торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами для животных.

Также будут работать АЗС, финансовые учреждения, операторы почтовой связи, а также учреждения медицинской практики, ветеринарной практики, учреждения по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.

Парикмахерским и салонам красоты будет разрешено работать исключительно по предварительной записи.

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Автор: Андрей Василюк