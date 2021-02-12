Иммунитет к COVID-19 в Украине имеют не более 20% населения, а о приобретении коллективного иммунитета среди украинцев говорить пока рано.
Об этом говорится в исследовании Киевской школы экономики (KSE).
«Иммунитет имеют не более 20% украинцев, 40% реанимационных коек заполнены. Украина, при одном из самых низких показателей новых выявленных случаев, продолжает держаться в пятерке стран с наиболее критической ситуацией с COVID-19 в Европе из-за высокого показателя положительных случаев среди всех протестированных - 18%», - говорится в исследовании.
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По данным KSE, ориентировочно 13-20% людей в Украине переболели COVID-19. Среди медицинских работников этот показатель составляет 13,4%.
«Моделирование KSE опровергает распространенную ложную мысль о том, что Украина скоро получит природный коллективный иммунитет к SARS-CoV-2. Напомню, для этого минимум 70% населения должны переболеть. Украине следует срочно усилить систему обнаружения (тестирование и отслеживание контактов), чтобы вовремя отреагировать на возможную новую вспышку, угроза которой усиливается новыми видами вируса и стабильно высокой загруженностью реанимаций пациентами с COVID-19», - приводятся слова руководителя Центра экономики охраны здоровья KSE Павела Ковтонюка.
Как сообщал УНИАН, вакцинацию в Украине планируют начать с середины февраля.
В течение 2021-2022 годов, по утвержденному Минздравом плану иммунизации населения от COVID-19 предусмотрено охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек). Первоначально будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.
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