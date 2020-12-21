Игорь Скочиляс - известный исследователь церковной культуры и восточного христианства в Украине.

В воскресенье во Львове от осложнений коронавирусной болезни умер 53-летний профессор Украинского католического университета, известный историк, исследователь церковной культуры и восточного христианства в Украине Игорь Скочиляс.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского католического университета в Facebook.

«С глубокой скорбью сообщаем, что из-за осложнений течения коронавирусного заболевания преждевременно отошел в вечность профессор Игорь Скочиляс, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Гуманитарного факультета Украинского католического университета, руководитель Центра религиозной культуры, инициатор и вдохновитель исследовательской программы «Киевское христианство», - говорится в сообщении.

Читайте такжеЛьвов передумал отказываться от "запретов" карантина на Новый год и Рождество

В университете отметили, что «это невосполнимая утрата для всех, кто знал Игоря - кто работал вместе с ним в историческом архиве, кто был слушателем его лекций и семинаров, кто помогал в исследовательских проектах, кто стоял рядом с ним на баррикадах Революции достоинства и отстаивал принципы достойной жизни, кто молился вместе с ним в храмах и на майданах».

Известно, что он длительное время находился в больнице, куда попал после заражения коронавирусом, находился в реанимации в тяжелом состоянии.

Коронавирус в Украине: другие новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Тамара Отовская