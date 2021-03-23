В "желтой" зоне карантина осталась только одна область (карта)

В "красной" зоне сейчас находятся семь областей и город Киев.

В "желтой" карантинной зоне по эпидемиологическим показателям осталась только Херсонская область, остальные регионы – на "оранжевом" и "красном" уровне. Об этом говорится в вечерних данных за 23 марта Министерства здравоохранения. Читайте такжеПравительство обязало в "красной зоне" носит защитную маску на улицах и в парках Согласно данным карты, в "красной" зоне находятся 7 областей – Киевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская, Сумская и Закарпатья. В "оранжевой" - остальные 16 регионов. Херсонская область в шаге от дальнейшего усиления карантина. Что разрешается в "желтой" зоне: Пребывание в общественных зданиях и транспорте в защитных масках;

Работа заведений общественного питания с 7:00 до 00:00;

Деятельность заведений общественного питания с условием доставки и заказа "на вынос";

Работа учреждений культуры с 50% наполненностью в каждом отдельном зале;

Проведение мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов власти, экзаменов для нотариата, тестирования для госрегистраторов;

Проведение официальных спортивных мероприятий из условия 50% наполненности мест;

Деятельность гостиниц, санаторно-курортных учреждений и т. п;

Деятельность спортзалов, фитнес-клубов с наполненностью менее чем 1 человек на 10 квадратных метров, бассейнов – менее чем 4 человека на одной дорожке для индивидуальных занятий или менее чем 6 человек для групп. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Яна Ставская

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter