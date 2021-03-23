В "желтой" карантинной зоне по эпидемиологическим показателям осталась только Херсонская область, остальные регионы – на "оранжевом" и "красном" уровне.
Об этом говорится в вечерних данных за 23 марта Министерства здравоохранения.
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Согласно данным карты, в "красной" зоне находятся 7 областей – Киевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская, Сумская и Закарпатья.
В "оранжевой" - остальные 16 регионов. Херсонская область в шаге от дальнейшего усиления карантина.
Что разрешается в "желтой" зоне:
- Пребывание в общественных зданиях и транспорте в защитных масках;
- Работа заведений общественного питания с 7:00 до 00:00;
- Деятельность заведений общественного питания с условием доставки и заказа "на вынос";
- Работа учреждений культуры с 50% наполненностью в каждом отдельном зале;
- Проведение мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов власти, экзаменов для нотариата, тестирования для госрегистраторов;
- Проведение официальных спортивных мероприятий из условия 50% наполненности мест;
- Деятельность гостиниц, санаторно-курортных учреждений и т. п;
- Деятельность спортзалов, фитнес-клубов с наполненностью менее чем 1 человек на 10 квадратных метров, бассейнов – менее чем 4 человека на одной дорожке для индивидуальных занятий или менее чем 6 человек для групп.
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