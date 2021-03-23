Херсонская область - единственная область в желтой зоне карантина / t.me/COVID19_Ukraine

В "желтой" карантинной зоне по эпидемиологическим показателям осталась только Херсонская область, остальные регионы – на "оранжевом" и "красном" уровне.

Об этом говорится в вечерних данных за 23 марта Министерства здравоохранения.

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Согласно данным карты, в "красной" зоне находятся 7 областей – Киевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская, Сумская и Закарпатья.

В "оранжевой" - остальные 16 регионов. Херсонская область в шаге от дальнейшего усиления карантина.

Что разрешается в "желтой" зоне:

  • Пребывание в общественных зданиях и транспорте в защитных масках;
  • Работа заведений общественного питания с 7:00 до 00:00;
  • Деятельность заведений общественного питания с условием доставки и заказа "на вынос";
  • Работа учреждений культуры с 50% наполненностью в каждом отдельном зале;
  • Проведение мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов власти, экзаменов для нотариата, тестирования для госрегистраторов;
  • Проведение официальных спортивных мероприятий из условия 50% наполненности мест;
  • Деятельность гостиниц, санаторно-курортных учреждений и т. п;
  • Деятельность спортзалов, фитнес-клубов с наполненностью менее чем 1 человек на 10 квадратных метров, бассейнов – менее чем 4 человека на одной дорожке для индивидуальных занятий или менее чем 6 человек для групп.

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Автор: Яна Ставская