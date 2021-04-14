Один из жителей Харькова перенес COVID-19 четыре раза.
Об этом сообщил врач, заведующий терапевтического отделения Харьковской городской клинической больницы №17, где лечат больных коронавирусом, Роман Елисеев, пишет Telegram-канал "Вартові Еспресо".
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Как пояснил медик, неоднократное заражение этого пациента коронавирусом поясняется его проблемами со здоровьем. Так, из-за сопутствующих нарушений в работе организма у украинца не вырабатывался иммунитет к новой инфекции.
Известно, что этот житель Харькова лечил COVID-19 в 17-й городской больнице.
"Один пациент переболел четыре раза. Через сопутствующие патологии не вырабатывались антитела. Его уже выписали", – рассказал заведующий отделением.
Отметим, согласно последним исследованиям, коронавирусом можно заразиться несколько раз. Эти данные подтверждают и врачи, которые работают с инфицированными.
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