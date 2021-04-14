Как пояснили врачи, неоднократное заражение этого пациента коронавирусом поясняется его проблемами со здоровьем.

Один из жителей Харькова перенес COVID-19 четыре раза.

Об этом сообщил врач, заведующий терапевтического отделения Харьковской городской клинической больницы №17, где лечат больных коронавирусом, Роман Елисеев, пишет Telegram-канал "Вартові Еспресо".

Читайте такжеХарьковщина сменила Ивано-Франковскую область в списке "красных зон"

Как пояснил медик, неоднократное заражение этого пациента коронавирусом поясняется его проблемами со здоровьем. Так, из-за сопутствующих нарушений в работе организма у украинца не вырабатывался иммунитет к новой инфекции.

Известно, что этот житель Харькова лечил COVID-19 в 17-й городской больнице.

"Один пациент переболел четыре раза. Через сопутствующие патологии не вырабатывались антитела. Его уже выписали", – рассказал заведующий отделением.

Отметим, согласно последним исследованиям, коронавирусом можно заразиться несколько раз. Эти данные подтверждают и врачи, которые работают с инфицированными.

Коронавирус в Украине: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко