В страну поступило 29,5 тысячи доз, этого хватит на иммунизацию 14 тысяч человек.

В Грузию прибыла первая партия вакцины против коронавируса Pfizer/BionTeсh. Препарат поступил в клиники Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

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Об этом сообщает Грузия Online. По словам главы Минздрава Екатерины Тикарадзе, в данный момент привиться можно в шести клиниках.

Так как для хранения вакцины Pfizer необходимы специальные холодильники, проводить вакцинацию будут только в клиниках со специальной инфраструктурой.

«Мы долго ждали вакцину Pfizer и вот, она в Грузии. Поступило 29,5 тысячи доз. Эти дозы будут распределены на 14 тысяч человек», — сообщила Тикарадзе.

Вацину Pfizer доставили в грузию прямо из США, самолет с грузом прибыл в Тбилиси в ночь на 25 марта.

Когда Украина получит вакцину Pfizer

Вакцина от коронавируса BioNTech/Pfizer стала в декабре 2020 года первой, получившей разрешение на использование в ЕС. В целом Еврокомиссия от имени стран-членов заказала у разных поставщиков более двух миллиардов доз, в частности 500 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer (они должны быть изготовлены до конца 2021 года). Но из-за проблем производителей кампания массовой вакцинации в Евросоюзе продвигается медленно.

Изначально предполагалось, что уже в феврале Украина получит 117 000 доз вакцины от Pfizer по программе COVAX. Но сроки поступления постоянно отодвигались, пока не ушли в область неопределенной перспективы.

18 марта в Минздраве заявили, что Украина получит первую партию доз американской вакцины от коронавируса Pfizer в апреле.

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Автор: Дмитрий Захаров