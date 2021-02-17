За почти четыре месяца в контакт-центр Министерства здравоохранения Украины по противодействию COVID-19 поступило более 186 тыс. звонков.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Ярослав Кучер на брифинге.
"Контактным центром по состоянию на сегодня воспользовались 186 тыс. наших граждан", - рассказал Кучер.
Читайте такжеВ Минздраве назвали три способа записи на предстоящую вакцинацию от коронавирусаЗамминистра также отметил, что контакт-центр готовится к приему обращений по вакцинации.
"Мы уже тренируем наших специалистов, мы меняем их алгоритм работы. Как только начнется кампания в Украине, контакт-центр будет иметь соответствующую информацию", - сказал Кучер.
Контакт-центр Минздрава по противодействию COVID-19, к которому может обратиться каждый гражданин и получить соответствующую информацию, работает со 2 ноября. Бесплатно можно позвонить по телефону: 0800-60-20-19.
Коронавирус в Украине
- За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4286 человек, зафиксировано 147 летальных исходов, 5927 пациентов выздоровели. В больницы госпитализировали 2330 человек.
- Кабинет министров Украины сегодня планирует продлить действие карантина в стране до 30 апреля 2021 года.
- Массовую вакцинацию от коронавируса назвали необходимой 40,6% украинских медиков, 13,3% же считают, что массовая иммунизация не нужна.
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