Сейчас специалисты готовятся консультировать людей по вопросам вакцинации.

За почти четыре месяца в контакт-центр Министерства здравоохранения Украины по противодействию COVID-19 поступило более 186 тыс. звонков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Ярослав Кучер на брифинге.

"Контактным центром по состоянию на сегодня воспользовались 186 тыс. наших граждан", - рассказал Кучер.

Читайте такжеВ Минздраве назвали три способа записи на предстоящую вакцинацию от коронавирусаЗамминистра также отметил, что контакт-центр готовится к приему обращений по вакцинации.

"Мы уже тренируем наших специалистов, мы меняем их алгоритм работы. Как только начнется кампания в Украине, контакт-центр будет иметь соответствующую информацию", - сказал Кучер.

Контакт-центр Минздрава по противодействию COVID-19, к которому может обратиться каждый гражданин и получить соответствующую информацию, работает со 2 ноября. Бесплатно можно позвонить по телефону: 0800-60-20-19.

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Автор: Леся Лещенко