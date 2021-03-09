Ранее Порошенко публично раскритиковал вакцину, которую завезли в Украину. Сегодня представитель его партии привился этим препаратом, показав фото с вакцинации в соцсети.

Народный депутат, представитель фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сегодня сделал привику от коронавируса вакциной Covishield.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Примечательно, что эту вакцину ранее публично критиковал глава "Евросолидарности", экс-президент Петр Порошенко, называя ее "г**ном".

Читайте также"Подлый, пользуется грязными инструментами, опасный": спикер Зеленского обрушилась с критикой на Порошенко

Гончаренко уточнил, что вакцинировался в Одессе.

"Хочу сразу объяснить – во флаконе 10 доз, после открытия они портятся через 6 часов. Поэтому, по специальной программе, после медиков остатками вакцинируют общественных деятелей для популяризации вакцинирования. У меня неоднократно спрашивали, буду ли я вакцинироваться. Вот, друзья, сдержал слово", - написал он, опубликовав соответствующее фото.

Комментарий Порошенко о вакцине CoviShield

1 марта на заседании Согласительного совета депутатских фракций и депутатских групп Порошенко раскритиковал действия нынешней украинской власти по противодействию пандемии коронавирусной инфекции.

Порошенко сказал, что украинские врачи отказываются от прививок против коронавируса. "На мои вопросы, почему отказываются вакцинироваться, - прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который находится в отчаянии, - потому что г***о привезли. На сегодняшний день никто не знает, привезли это из-за коррупции или профнепригодности", - заявил экс-президент.

Реагируя на эти слова, президент Владимир Зеленский сравнил их с погоней Порошенко за собственной популярностью.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН