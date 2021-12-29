Гебреесус добавил, что несмотря на сложный 2021 год в борьбе с пандемией коронавируса, удалось вакцинировать 40% населения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует вакцинировать против коронавируса 70% населения Земли к середине 2022 года.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус, передает Украинская правда. По его мнению, цель в 70% привитого населения планеты к июлю 2022 года является более, чем реалистичной.

Гебреесус добавил, что несмотря на сложный 2021 год в борьбе с пандемией, человечеству удалось вакцинировать 40% населения. При этом он отметил, что в 2021 году от коронавируса умерло почти вдвое больше людей, чем в 2020 году.

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Как сообщал УНИАН, 13 декабря в ВОЗ заявляли, что новый штамм "Омикрон", который распространился в большинстве стран мира, более заразен, чем "Дельта", но вызывает более легкие симптомы.

18 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил об обнаружении в Украине первого случая инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон".

21 декабря заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что пациент, у которого первого в Украине обнаружили "Омикрон" был вакцинирован и уже имеет отрицательный ПЦР-тест.