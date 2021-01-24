Берлин закупил 200 тысяч новых доз лекарства за 400 млн евро.

Германия первой в Евросоюзе закупила новый препарат на основе антител для лечения больных коронавирусной инфекцией.

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Как сообщает DW, об этом в интервью газете Bild am Sonntag рассказал министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn). По его словам, Германия 200 тысяч доз лекарства за 400 млн евро.

Препарат серьезно смягчает течение заболевания. Подобную терапию проводили экс-президенту США Дональду Трампу, когда он заболел коронавирусом.

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Автор: Дмитрий Захаров