В Киеве продолжается акция протеста предпринимателей, выступающих против введения локдауна и ужесточения налоговой политики.

В сети показали видео, снятое на станции метро "Дворец Украина". Там во время сегодняшней акции протеста предпринимателей заметили десятки бойцов Нацгвардии.

Запись опубликована на странице издания "Информатор" в Facebook.

На ней видно, как бойцы НГУ после ожидания на станции заполняют вагоны поезда. Из-за их внушительного количества дежурному по станции даже пришлось поторопить нацгвардейцев.

Протесты ФОПов: что известно

Сегодня днем активисты #saveФОП устроили очередную акцию протеста. Вечером они пришли ко Дворцу "Украина", в котором проходил концерт "Вечернего квартала". Активисты хотели пообщаться с актерами и попросить их "пристыдить" президента. На месте было замечено значительное сосредоточение правоохранителей.

Предприниматели не удовлетворены введением локдауна с 8 по 24 января. Кроме того, они выступают против намерения ужесточить налоговую политику и ввести кассовые аппараты для большинства категорий ФОПов.

Верховная Рада 1 декабря после многочисленных акций уже одобрила компромиссный проект закона, который отложил введение кассовых аппаратов на год. Но, по мнению протестующих, этого недостаточно.

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Автор: Юрий Годован