Система создана, чтобы помочь больницам обеспечить достаточные ресурсы для ухода за пациентами.

Компания Facebook разработала систему, которая может помочь врачам определить, как может развиться состояние человека больного COVID-19.

Читайте такжеВОЗ: вакцинацию от коронавируса проводят в 47 странах с преимущественно высоким уровнем доходаРабота проведена совместно с отделом прогнозной аналитики и отделом радиологии NYU Langone.

Предлагается три варианта:

модель для прогнозирования ухудшения состояния пациента на основе одного рентгеновского снимка,

модель для прогнозирования ухудшения состояния пациента на основе последовательности рентгеновских снимков,

модель для прогнозирования необходимости дополнительного кислорода на основании одного рентгеновского снимка.

Модель, использующая последовательные рентгеновские снимки грудной клетки, может прогнозировать до четырех дней, что пациенту могут потребоваться дополнительные решения для интенсивной терапии. Эти прогнозы могут помочь врачам избежать слишком быстрой отправки домой пациентов из группы риска и помочь больницам лучше прогнозировать потребность в дополнительном кислороде и других ограниченных ресурсах.

Эксперты используют два общедоступных набора рентгеновских снимков грудной клетки, применяя методику самостоятельного обучения под названием Momentum Contrast. «Это позволило нам использовать большие объемы рентгеновских снимков грудной клетки, не относящиеся к COVID, для обучения нейронной сети, которая могла бы извлекать информацию из рентгеновских снимков грудной клетки»,— говорится в сообщении Facebook, передает kommersant.

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Автор: УНИАН