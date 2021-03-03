Для формирования коллективного иммунитета к смертельно опасной болезни нужно, чтобы не менее 60% населения иммунизировались.

Министерство здравоохранения развенчало мифы о вакцинации от COVID-19.

Перечень фейков опубликован на сайте МОЗ.

Там напомнили, что для формирования коллективного иммунитета к смертельно опасной болезни нужно, чтобы по меньшей мере 60% населения иммунизировались.

Одна из причин недоверия к вакцинам, объясняют в Минздраве, является распространение ложной информации о вакцинации.

Читайте такжеВ Украине начинается новая волна заболеваемости COVID-19 - Радуцкий

Самые распространенные фейки о вакцинации:

Вакцина Covishield - это «генерик», который не имеет ничего общего с вакциной Oxford/Astrazeneca

Это неправда. Covishield изготавливают в индийском Институте сыворотки крови (Serum Institute of India) по лицензии AstraZeneca. По сути, Covishield - это та самая вакцина AstraZeneca, только изготовленная на индийском заводе. Она одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Разрешение на ее использование также дали Великобритания, Канада, Европейский Союз и Индия.

Из-за низкой эффективности вакцины Oxford/AstraZeneca ВОЗ рекомендует использовать ее только в чрезвычайных случаях, когда государство не может закупить более качественный препарат

На самом деле все вакцины против COVID-19 зарегистрированы ВОЗ только для экстренного медицинского применения, то есть их разрешено использовать только в чрезвычайных ситуациях, таких как пандемия. Пока невозможно вакцинировать всех желающих, ВОЗ рекомендует вакцину Oxford / AstraZeneca для прививки медицинских работников и людей в возрасте 65 лет и старше.

Даже если после прививки этой вакциной вы все равно заболеете коронавирусом, его течение будет намного легче, а вероятность получить осложнения намного ниже.

Читайте такжеВ Минздраве уверяют, что медицинская система Украины готова к третьей волне эпидемии коронавируса

В мире зафиксированы случаи смерти в результате вакцинации против COVID-19

Анализ, проведенный Всемирной организацией здравоохранения, показал, что летальные исходы соответствуют ожидаемому уровню смертности от различных причин для людей пожилого возраста и нет оснований полагать, что они связаны с вакцинацией. ВОЗ пока не зафиксировала ни одного случая смерти после прививки вакциной против коронавируса.

Люди заразились COVID-19 в результате вакцинации

Невозможно заразиться COVID-19 от вакцин, потому что ни одна из них не содержит живого вируса, способного вызвать болезнь.

Вакцины Pfizer и Moderna вызывают сильный анафилактический шок

На самом деле сильную аллергическую реакцию после вакцинации фиксируют лишь в одном случае на сотни тысяч вакцинированных.

Вакцина Pfizer приводит к бесплодию у женщин

Если вакцина могла бы вызвать иммунный ответ против плацентарного белка, то же самое происходило бы во время заболевания COVID-19. Это означало бы, что миллионы женщин детородного возраста во всем мире, которые перенесли COVID-19 за последний год, не могут иметь детей. А это неправда.

Читайте такжеУкраина может вакцинировать от коронавируса около 5-7 миллионов человек в месяц - Минздрав

Вакцина против коронавируса вызывает рассеянный склероз

На самом деле лишь в единственном случае при испытании вакцины AstraZeneca сообщили, что у волонтера обнаружили рассеянный склероз, в остальном - воспаление спинного мозга. В обоих случаях эксперты пришли к выводу, что болезнь не имела отношения к вакцинации.

мРНК-вакцины - генетическое оружие, которое изменяет наши гены

мРНК-вакцины против COVID-19 никогда не попадает в ядро клетки, где расположена наша ДНК. Это означает, что мРНК не может влиять или взаимодействовать с нашей ДНК каким-либо образом.

Все индийские вакцины намного хуже европейских.

Индия занимает третье место на мировом фармрынке. Именно Индия обеспечивает примерно 65% мирового рынка вакцин. Индийский Serum Institute, который производит AstraZeneca (CoviShield), – это крупнейшее предприятие мира по производству вакцин, которое экспортирует свою продукцию в 140 стран. 65% всех детей на планете хотя бы раз делали прививку вакциной от этого производителя. Препараты Serum Institute уже много лет используют в Украине. Все вакцины от Serum Institute имеют соответствующее заключение Всемирной организации здравоохранения относительно качества и безопасности.

Читайте также"Стою живой и здоровый": Зеленский призвал ускорить темпы вакцинации украинцев от COVID-19

Вакцинация от коронавируса в Украине

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca (торговое название CoviShield). Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Евросоюз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield, произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

24 февраля в Украине началась вакцинация медицинских работников.

Минздрав внес изменения в национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации вакцинальной кампании.

1 марта в Киеве прививка от коронавируса вакциной CoviShield сделали министру здравоохранения Максиму Степанову, а 2 марта – президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его пребывания на Донбассе.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко