Изданию LB.ua известно, что мобильные бригады приезжали в "Феофанию" более пяти раз для вакцинации медработников. Сейчас зафиксировано два случая, когда вместо медиков прививки якобы получили другие люди.

По информации СМИ, в киевской клинической больнице "Феофания" от коронавируса массово прививали людей по предварительной записи якобы остаточными дозами вакцины, но некоторые из них получили прививки предназначенным для медиков препаратом.

Таких вакцинированных пациентов заносили в списки как работников медучреждения, пишет LB.ua.

"Желающие вакцинироваться могли обратиться в больницу по телефону и стать в очередь на вакцинацию. Им назначали время и дату прививки. Однако часть людей вакцинировались дозами, которые были предназначены для медиков заведения, а не остатками. По документам эти люди фиксировались как работники больницы", - утверждается в материале издания.

Читайте такжеУкраина вышла на первое место в Европе по смертности от COVID-19Как рассказал LB.ua региональный координатор по вакцинации в городе Киеве Василий Животенюк, больница должна только предоставить доступ к интернету, кабинет вакцинации и список медиков, заверенный печатью учреждения. Это, по его словам, ответственность главного врача. А мобильная бригада, продолжил Животенюк, читает список и видит, что вакцинирует такого-то человека, и это медик.

"Только постфактум выяснилось, что некоторые из вакцинированных не медики, а блогеры", - поделился региональный координатор по вакцинации в столице.

Изданию LB.ua известно, что мобильные бригады приезжали в "Феофанию" более пяти раз для вакцинации медработников. Сейчас зафиксировано два случая, когда вместо медиков прививки якобы получили другие люди. При этом они были уверены, что их вакцинируют именно остаточными дозами. Сколько всего человек было вакцинировано таким образом, неизвестно, отмечает СМИ.

В настоящее время по телефону, которым люди записывались на прививку в Феофании, журналистам сообщили, что "вакцинация уже не проводится".

Главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что он поручил провести проверку возможного нецелевого использования вакцины в клинике "Феофания".

Вакцинация в Украине: свежие данные

В Украине за минувшие сутки от коронавирусной болезни COVID-19 получили прививки 15 тыс. 585 человек.

320 тыс. 265 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 320 тыс. 263, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2.

По состоянию на 6 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 419 тыс. 379 человек.

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Автор: Ольга Робейко