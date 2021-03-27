В Instagram Facebook не пострадает профиль Мадуро, принадлежащий Facebook.

Facebook заморозил страницу президента Венесуэлы Николаса Мадуро за нарушение политики против распространения дезинформации о коронавирусе. Глава государства продвигал препараты, которые, как он утверждает, могут вылечить болезнь.

Об этом пишет Reuters.

Читайте такжеГлава Представительства ЕС в Украине вакцинировался от коронавирусаВ январе Мадуро описал карвативир, пероральный раствор с тимьяном, как "чудодейственные" лекарства, нейтрализующие коронавирус без побочных эффектов. По словам медиков, это утверждение не подтверждается наукой.

Facebook удалил видео, в котором президент Венесуэлы продвигает лекарства, потому что это нарушает действующую антиковидную политику социальной сети.

"Мы следуем указаниям ВОЗ, в которых говорится, что на сегодня нет лекарств для лечения вируса. Из-за неоднократных нарушений мы также блокируем страницу на 30 дней, в течение которых она будет доступна только для чтения", - рассказал агентству представитель компании.

В Instagram Facebook не пострадает профиль Мадуро, принадлежащий Facebook.

Коронавирус в Украине и мире: последние новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская