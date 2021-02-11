В частности, рассматривается вариант обеспечения Украины вакцинами через механизм распределения вакцин на уровне Европейского Союза.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявляет, что изучаются пути предоставления Украине вакцин от COVID-19 через страны-члены ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с комиссаром ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливером Варгеи и премьер-министром Денисом Шмыгалем по итогам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

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Высокий представитель ЕС отметил солидарность Евросоюза с украинским народом во время пандемии коронавируса. "Мы уже помогаем Украине получить доступ к вакцинам через глобальную инициативу COVAX и изучаем пути для дальнейшей поддержки Украины с помощью механизма распределения вакцин на уровне Европейского Союза", - сказал Боррель.

Его слова подтвердил и еврокомиссар Варгеи. "Мы также изучаем другие пути, как помочь Украине получить еще больше вакцин в рамках механизма распределения вакцин, который мы начинаем вместе с нашими странами-членами", - сказал Варгеи.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Вакцинацию в Украине планируют начать с середины февраля.

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.

10 февраля стало известно, что Европейская комиссия оказывает помощь Польше в вопросе перепродажи Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.

Европейский Союз и Всемирная организация здравоохранения помогут Украине провести вакцинацию населения против коронавирусной инфекции. Евросоюз выделяет 40 млн евро на поддержку стран инициативы "Восточное партнерство" с целью внедрения и мониторинга развертывания вакцинации от COVID-19.

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Автор: Виталий Саенко