В ЕС уже зарегистрированы вакцины от BioNTech/Pfizer и Moderna, подписаны контракты с производителями AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, CureVac.

Европейская комиссия завершила предварительные переговоры с разработчиком еще одной потенциальной вакцины от коронавируса – компанией Valneva.

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Как сообщается на сайте Еврокомиссии, потенциальный контракт с Valneva может предусматривать поставку странам ЕС в общей сложности 30 миллионов доз вакцины, а в дальнейшем может быть закуплено еще 30 миллионов.

Эти переговоры дополняют широкое «вакцинное» портфолио Евросоюза. В ЕС уже зарегистрированы вакцины от BioNTech/Pfizer и Moderna, подписаны контракты с производителями AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, CureVac, завершены предварительные переговоры с Novavax.

Вакцинация от коронавируса: что известно

27 декабря 2020 года в странах Евросоюза началась кампания по вакцинации от коронавируса.

21 декабря в ЕС одобрили использование вакцины от компаний Pfizer и BionTech. Евросоюз хочет получить от этих разработчиков до 300 млн доз препарата.

Всего Евросоюз заключил соглашения с шестью разработчиками перспективных вакцин и планирует закупить до 2 млрд доз.

6 января Еврокомиссия утвердила применение еще одной вакцины - американской компании Moderna.

При этом Еврокомиссия отказывается раскрыть детали соглашений с производителями вакцин от коронавируса.

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Автор: Дмитрий Захаров