Эволюционирование коронавируса (SARS-CoV-2) не позволяет преодолеть пандемию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Данила Галицкого, главный специалист Минздрава по вопросам эпидемиологии Наталья Виноград.
Читайте такжеВ Минздраве заявили, что "британский" штамм коронавируса "терроризирует" Украину: в реанимациях - молодежь
"Эволюция коронавируса не позволяет побороть пандемию. Потому что свойства вируса все определяют: скорость распространения, степень влияния на популяцию и динамику эпидемического процесса, которую мы сегодня наблюдаем", - сказала она.
По словам эпидемиолога, «южноафриканский», «нигерийский», «британский», «бразильский» и «калифорнийский» штаммы коронавируса вызывают чрезвычайную обеспокоенность в медицинском сообществе из-за того, что они агрессивнее, чем «уханьский» штамм, который начал распространяться в 2019 году.
Сейчас в Украине уже выявлены «нигерийский» и «британский» штаммы.
По словам Виноград, беспокойство вызывает также феномен инфицирования человека одновременно несколькими генотипами вируса.
"И это является объяснением того, что появились новые генотипы, содержащие геномы от «британского» и до «южноафриканского» штаммов. Эта обеспокоенность не является необоснованной, поскольку снова меняется клиническая манифестация заболевания - то есть его дебют и дальнейшее развитие", - пояснила эпидемиолог.
По ее словам, для новых штаммов характерно повышение контагиозности (заразности), сокращение инкубационного периода, особенно у детей, рост тяжести течения заболевания и существенный рост летальности.
Виноград также сообщила, что на фоне роста контагиозности значительно уменьшается защита антителами как возникшими после перенесения заболевания, так и поствакцинальными.
Пандемия коронавируса в Украине и мире: что известно
- Как сообщал УНИАН, в Украине 4 апреля было обнаружено более 10,1 тыс. новых случаев коронавирусной болезни, умерли 254 человека.
- За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели более 1 млн 755,8 тыс. человек, умерли почти 34,6 тыс.
- В Иране началась четвертая волна коронавируса
- В Минздраве рассказали, как предотвратить повторное заражение на COVID-19
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram