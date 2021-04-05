Новые штаммы коронавируса намного агрессивнее, чем выявленный в 2019 году в китайском городе Ухань.

Эволюционирование коронавируса (SARS-CoV-2) не позволяет преодолеть пандемию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Данила Галицкого, главный специалист Минздрава по вопросам эпидемиологии Наталья Виноград.

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"Эволюция коронавируса не позволяет побороть пандемию. Потому что свойства вируса все определяют: скорость распространения, степень влияния на популяцию и динамику эпидемического процесса, которую мы сегодня наблюдаем", - сказала она.

По словам эпидемиолога, «южноафриканский», «нигерийский», «британский», «бразильский» и «калифорнийский» штаммы коронавируса вызывают чрезвычайную обеспокоенность в медицинском сообществе из-за того, что они агрессивнее, чем «уханьский» штамм, который начал распространяться в 2019 году.

Сейчас в Украине уже выявлены «нигерийский» и «британский» штаммы.

По словам Виноград, беспокойство вызывает также феномен инфицирования человека одновременно несколькими генотипами вируса.

"И это является объяснением того, что появились новые генотипы, содержащие геномы от «британского» и до «южноафриканского» штаммов. Эта обеспокоенность не является необоснованной, поскольку снова меняется клиническая манифестация заболевания - то есть его дебют и дальнейшее развитие", - пояснила эпидемиолог.

По ее словам, для новых штаммов характерно повышение контагиозности (заразности), сокращение инкубационного периода, особенно у детей, рост тяжести течения заболевания и существенный рост летальности.

Виноград также сообщила, что на фоне роста контагиозности значительно уменьшается защита антителами как возникшими после перенесения заболевания, так и поствакцинальными.

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Автор: Антонина Доломанжи