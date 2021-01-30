Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, зачем умерших от коронавируса людей хоронят в закрытых гробах.
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«Похороны человека с коронавирусной инфекцией опасны только тем, что родственники, которые толпятся возле гроба, нарушают социальную дистанцию», – сказал он.
По словам Комаровского, сам умерший никого заразить не может.
«То что тела умерших, не дают с ними прощаться, их хоронят в закрытых гробах, говорит о том, что государство не проводит разъяснительную работу с населением. Надо соблюдать противоэпидемические правила в процессе похорон: маски, социальное дистанцирование. Но сам факт похорон, ваше нахождение рядом с умершим, не несет никакого дополнительного риска», - добавил доктор.
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