Глава МИД Украины отметил, что у него состоялись содержательные переговоры с литовским коллегой по двусторонним вопросам повестки дня.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Литва поделится с Украиной излишками вакцины от COVID-19, когда они появятся.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной с министром иностранных дел Литвы Габриэелюсом Ландсбергисом пресс-конференции в Киеве.

«Мы обсудили ситуацию с борьбой против коронавируса. Я очень благодарен Габриэлюсу за то, что он сообщил нам, что когда у Литвы появится избыток своей вакцины - она с радостью поделится ею с Украиной. Мы будем очень благодарны», - заявил Кулеба.

Также министр отметил, что у него состоялись содержательные переговоры с литовским коллегой по двусторонним вопросам повестки дня.

«Я проинформировал Габриэлюса о подготовке к учредительному саммиту Крымской платформы», - добавил Кулеба.

Вакцина от коронавируса: что известно

Утром 23 февраля Украина получила первую партию вакцин против коронавируса. Из аэропорта Борисполь уже разгружают 500 тысяч доз вакцин от компании AstraZeneca индийского производства.

22 февраля Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (Covishield) для экстренного медицинского применения.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного применение одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

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Автор: Константин Гончаров