Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Литва поделится с Украиной излишками вакцины от COVID-19, когда они появятся.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной с министром иностранных дел Литвы Габриэелюсом Ландсбергисом пресс-конференции в Киеве.
«Мы обсудили ситуацию с борьбой против коронавируса. Я очень благодарен Габриэлюсу за то, что он сообщил нам, что когда у Литвы появится избыток своей вакцины - она с радостью поделится ею с Украиной. Мы будем очень благодарны», - заявил Кулеба.
Также министр отметил, что у него состоялись содержательные переговоры с литовским коллегой по двусторонним вопросам повестки дня.
«Я проинформировал Габриэлюса о подготовке к учредительному саммиту Крымской платформы», - добавил Кулеба.
Вакцина от коронавируса: что известно
- Утром 23 февраля Украина получила первую партию вакцин против коронавируса. Из аэропорта Борисполь уже разгружают 500 тысяч доз вакцин от компании AstraZeneca индийского производства.
- 22 февраля Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (Covishield) для экстренного медицинского применения.
- Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного применение одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.
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