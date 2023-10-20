Специалисты отмечают, что важно помнить - вакцина от гриппа не защищает от коронавируса. Это две разные вакцины, которые можно делать с минимальным интервалом.

С наступлением холодов в Украине начался и эпидсезон, а наиболее распространёнными случаями заражения вирусами являются грипп и COVID-19. Всего ежегодно в Украине фиксируется около 6 млн случаев инфекционных заболеваний, 98% из которых приходятся на грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ).

Как отмечают специалисты, независимо от возраста или пола, вакцины от гриппа и COVID-19 могут значительно уменьшить риск заражения и тяжелых осложнений, а также помочь остановить распространение вирусов в сообществе.

"В мире, где стремительно распространяются эти болезни, вакцинация становится необходимой и важной частью глобального здоровья", - говорит врач семейной медицины Анна Серова.

Вакцинация важна не только на личном уровне, но и на уровне общества и нации в целом. Это эффективный способ предотвратить эпидемии и сохранить здоровье тысяч людей.

Медики предупреждают, что сезон инфекционных заболеваний, COVID-19 и гриппа в этом году ожидается тяжелее, чем в прошлом году, потому что болезни будут поражать украинцев одновременно. Врачи отмечают, что прививки желательно сделать до начала циркуляции сезонных вирусов, чтобы сформировалось достаточное количество антител, для чего нужно примерно две недели. Однако вакцинироваться можно и позже, даже если уже зафиксированы сезонные вспышки.

Одним из проектов, который обеспечивает все слои населения качественными медицинскими услугами и выстраивает в Украине доверие к вакцинации, является проект USAID "Развитие устойчивой системы общественного здоровья". Цель этого инструмента борьбы – обеспечить людей знаниями, что вакцинация от гриппа не защищает от COVID-19 и наоборот, остановить распространение смертельных вирусов и улучшить качество жизни. Согласно рекомендациям специалистов, прививки против обоих этих заболеваний можно проводить в один день или с минимальным интервалом.

Особое внимание стоит обратить лицам, которые входят в группы риска. К ним относятся люди старше 60 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями, а также врачи, учителя и военнослужащие.

Вакцинация от коронавируса остается бесплатной для всех желающих. В настоящий момент в Украине наличии почти 5 млн доз вакцины для взрослых и отдельные вакцины для детей.