Отмечается, что ряд штатов Бразилии находится в тяжелом состоянии, а больницы переполнены зараженными коронавирусом.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о критической ситуации с коронавирусом в Бразилии - эта страна стала эпицентром коронавируса.

Об этом заявила эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения Марии ван Керхове, пишет Reuters.

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По ее словам, ряд штатов Бразилии находится в тяжелом состоянии, а больницы переполнены зараженными коронавирусом. Представительница ВОЗ заявила, что эта страна является эпицентром коронавируса.

"На самом деле сейчас в Бразилии происходит очень серьезная ситуация, где мы имеем ряд штатов в тяжелом состоянии", - сообщила она.

По состоянию на 2 апреля, по данным Университета Джонса Хопкинса, самая сложная ситуация с коронавирусом в:

США - 30 538 840 зараженных,

Бразилии - 12 839 844 зараженных,

Индии - 12 221 665 зараженных.

По количеству смертей, то в Бразилии умерли 325 284 человека (в США 553 120, в Индии - 162 927).

Коронавирус в Бразилии: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко