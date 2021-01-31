Эксперты посетили две местные больницы и рынок.

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, изучающих происхождение коронавируса, посетила продуктовый рынок в китайском Ухане.Читайте такжеВ Китае появился новый эпицентр заражения коронавирусом

Об этом сообщает AP. Специалисты побывали на одном из крупнейших в городе рынке Baishazhou, где продают свежее мясо, рыбу и морепродукты.

До этого эксперты посещали две больницы в Ухане, где была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.

Делегация ВОЗ в Китае: что известно

Происхождение коронавируса SARS-CoV-2 является предметом спекуляций уже долгое время. Большинство ученых придерживается мнения, что он зоонозного происхождения. Известно, что первые больные в Ухане посещали оптовый рынок "Хуанань" или работали там. На рынке продавали морепродукты, а также животных - змей, птиц, летучих мышей. Но официально "нулевого пациента" так и не было обнаружено.

К нынешней делегации ВОЗ вошли 13 экспертов из 12 стран. Участник нынешней миссии ВОЗ Фабиан Лендертц из немецкого Института имени Робарта Коха заявил, что источник происхождения коронавируса не обязательно находится в Китае, но именно начав работать в Ухане, можно будет разобраться в вопросе происхождения инфекции.

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Автор: Ольга Робейко