По мнению специалистов, все дело в скепсисе и страхе.

По мнению экспертов, украинцы не спешат вакцинироваться от коронавируса из-за скепсиса врачей и страха.

Об этом говорится в материале "Старт вакцинации: кого и как в Украине будут прививать от коронавируса", передает РБК-Украина.

По мнению иммунолога Федора Лапия, скептическая позиция врачей в плане прививок далеко не нова и именно с ней связаны все проблемы с вакцинацией в стране.

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"Этому способствуют некоторые исторические аспекты. К тому же ряд лидеров мнений в медицине, в основном старшего поколения, придерживаются каких-то антинаучных взглядов. Они учат будущих врачей, общаются с другими коллегами, они активны в медиа. Из этого как раз возникает проблема: если не вакцинируются медики, то что уже говорить о рядовых украинцах?" – рассуждает иммунолог.

Как считает врач-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита, в случае с вакциной от коронавируса людьми больше движет страх. Такие настроения были и в Великобритании, и в США, и во Франции, уточнил инфекционист. Но когда началась кампания по вакцинации, эти страхи сошли на нет: граждане стали сами убеждаться, что это полностью безопасно.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Вакцинацию в Украине планируют начать с середины февраля. Во время первого этапа планируют делать прививки медикам, работающим с больными COVID-19.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцину производства Pfizer/BionTech во время первой волны распределения. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцины.

Планировалось, что вакцинация в Украине начнется именно препаратом Pfizer/BionTech.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 гола Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцины компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.

10 февраля стало известно, что Европейская комиссия предоставляет помощь Польше в вопросе перепродажи Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.

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Автор: УНИАН