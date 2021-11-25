Государственная комиссия согласилась отложить их выход.

Две области – Луганская и Львовская – отказались от выходить из "красной" карантинной зоны. Государственная комиссия ТЭБ на внеочередном заседании согласилась с просьбой местных властей и отсрочила их выход.

Об этом свидетельствует протокол заседания комиссии 23 ноября.

Читайте такжеВ Украине ослабят ограничения в транспорте, но не во всем: новые детали от МинздраваРешением комиссии Луганской и Львовской ОГА необходимо и в дальнейшем придерживаться соответствующих ограничительных противоэпидемических мер, предусмотренных для "красного уровня" эпидемической опасности, в частности запрещается:

работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос,

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное,

работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ,

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино - и видеосъемки.

Указанные ограничения не будут действовать в тех случаях, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных учреждений (мероприятий) будут полностью иммунизированы и иметь зеленый COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирование на антиген (действителен 72 часа) или сертификат о выздоровлении.

Работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на всех уровнях не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил.

Львовская и Луганская области попали в "красную" зону 30 октября. Когда именно будет повторно рассмотрен вопрос их выхода не уточняется.

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Автор: Екатерина Малюга