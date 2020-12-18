Правительство должно установить доплаты к заработной плате профессионалам с высшим немедицинским образованием, в размере, определенном для врачей.

Верховная Рада проголосовала за предоставление льгот и повышение оплаты труда профессионалам с высшим немедицинским образованием, работающим в системе здравоохранения.

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Как передает корреспондент УНИАН, за закон «О внесении изменений в статью 77 Основ законодательства Украины о здравоохранении (относительно льгот и повышении оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения)» (регистрационный номер 4464) проголосовали 283 народных депутата Украины.

Что предусматривает закон

Законом предусмотренопоручить правительству безотлагательно установить доплаты к заработной плате профессионалам с высшим немедицинским образованием, работающим в системе здравоохранения и непосредственно занятым на работах по ликвидации заболевания COVID-19 во время карантина, в размере, определенном для врачей.

Законом предусмотрены льготы и повышение оплаты труда, в частности, бактериологам, биологам и другим профессионалам с высшим немедицинским образованием, должности которых введены вместо должностей врачей.

В частности, на них будут распространяться социальные гарантии, установленные для медицинских и фармацевтических работников, в частности на:

надлежащие условия профессиональной деятельности; обязательное страхование за счет владельца учреждения здравоохранения в случае причинения вреда их жизни и здоровью в связи с исполнением профессиональных обязанностей в случаях, предусмотренных законодательством;

социальную помощь со стороны государства в случае заболевания, увечья или в других случаях потери трудоспособности, наступившей в связи с выполнением профессиональных обязанностей;

установление в государственных учреждениях здравоохранения должностных окладов (тарифных ставок) на основе Единой тарифной сетки в порядке, определенном Кабинетом министров Украины;

сокращенный рабочий день и дополнительный оплачиваемый отпуск в случаях, установленных законодательством; льготные условия пенсионного обеспечения; льготное предоставление жилья и обеспечение телефоном.

Также речь идет о бесплатном пользовании жильем с освещением и отоплением в пределах норм, установленных законодательством, проживающим и работающим в сельской местности и поселках городского типа, а также пенсионерам, которые раньше работали медицинскими и фармацевтическими работниками и проживают в этих населенных пунктах, предоставление льгот по уплате земельного налога, кредитованию, обзаведению хозяйством и строительству частного жилья, приобретению автомототранспорта.

Предусмотренные льготы на бесплатное пользование жильем с отоплением и освещением предоставляются при условии, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу в порядке, определенном Кабинетом Министров.

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Автор: Надя Пришляк