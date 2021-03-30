Правительство США, Австралии, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Израиля, Японии, Латвии, Литвы, Норвегии, Республики Корея, Словении и Великобритании обеспокоены докладом ВОЗ о происхождении COVID-19.
Читайте такжеСтепанов назвал города с самой сложной ситуацией с заполненностью больницОб этом сообщается на сайте Государственного департамента США.
В обращении сказано, что правительство стран поддерживает прозрачный анализ и оценку источников пандемии COVID-19.
"Мы присоединяемся к выражению общей озабоченности по поводу недавнего исследования, проведенного ВОЗ в Китае, и в то же время подчеркиваем важность совместной работы для разработки и использования быстрого, эффективного, прозрачного, научно обоснованного и независимого процесса международной оценки таких вспышек неизвестного происхождения в будущем", - говорится в обращении.
Указывается, что исследование источника вируса SARS-CoV-2 было значительно задержано, а эксперты не имели доступа к полным, исходным данным и образцам.
Государства отметили необходимость дальнейших исследований на животных, и призвали ВОЗ начать вторую фазу исследования.
Что этому предшествовало
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала свой доклад о происхождении COVID-19 по итогам поездки экспертов организации в Ухань.
- Из доклада следует, что миссия не смогла установить источник коронавируса. Наиболее вероятной версией называется передача вируса от летучих мышей через промежуточное животное.
- Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что будет продолжено расследование гипотезы, что вирус распространился в результате лабораторной утечки.
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