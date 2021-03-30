Указывается, что исследование источника вируса SARS-CoV-2 было значительно задержано.

Правительство США, Австралии, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Израиля, Японии, Латвии, Литвы, Норвегии, Республики Корея, Словении и Великобритании обеспокоены докладом ВОЗ о происхождении COVID-19.

Читайте такжеСтепанов назвал города с самой сложной ситуацией с заполненностью больницОб этом сообщается на сайте Государственного департамента США.

В обращении сказано, что правительство стран поддерживает прозрачный анализ и оценку источников пандемии COVID-19.

"Мы присоединяемся к выражению общей озабоченности по поводу недавнего исследования, проведенного ВОЗ в Китае, и в то же время подчеркиваем важность совместной работы для разработки и использования быстрого, эффективного, прозрачного, научно обоснованного и независимого процесса международной оценки таких вспышек неизвестного происхождения в будущем", - говорится в обращении.

Указывается, что исследование источника вируса SARS-CoV-2 было значительно задержано, а эксперты не имели доступа к полным, исходным данным и образцам.

Государства отметили необходимость дальнейших исследований на животных, и призвали ВОЗ начать вторую фазу исследования.

Что этому предшествовало

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала свой доклад о происхождении COVID-19 по итогам поездки экспертов организации в Ухань.

Из доклада следует, что миссия не смогла установить источник коронавируса. Наиболее вероятной версией называется передача вируса от летучих мышей через промежуточное животное.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что будет продолжено расследование гипотезы, что вирус распространился в результате лабораторной утечки.

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Автор: Людмила Жерновская