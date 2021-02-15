Дочь миллиардера и основателя Microsoft Билла Гейтса сделала прививку от коронавируса.
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Дженнифер Гейтс входит в приоритетную группу, так как учится в Школе медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай.
Она написала, что продолжит носить маску и после получения второй дозы вакцины.
Также она пошутила над теорией заговора о том, что вакцинация - это попытка чипировать людей.
«К сожалению, вакцина не имплантировала моего гениального отца в мой мозг - если бы только она обладала такой силой!» - написала девушка.
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