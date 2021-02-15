Билл Гейтс сделал прививку в конце января.

Дочь миллиардера и основателя Microsoft Билла Гейтса сделала прививку от коронавируса.

Читайте такжеВ Германии ампулу из первой партии вакцины Pfizer выставят в музееОб этом она сообщила в Instagram.

Дженнифер Гейтс входит в приоритетную группу, так как учится в Школе медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай.

Она написала, что продолжит носить маску и после получения второй дозы вакцины.

Также она пошутила над теорией заговора о том, что вакцинация - это попытка чипировать людей.

«К сожалению, вакцина не имплантировала моего гениального отца в мой мозг - если бы только она обладала такой силой!» - написала девушка.

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Автор: Людмила Жерновская