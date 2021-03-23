В партии заявили, что это личная позиция парламентария.

Нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Гурин предложил уволить медиков, которые отказались привиться вакциной от коронавируса Covishield.

Об этом говорится в заметке Гурина за 20 марта в Facebook.

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"В Киевском институте пульмонологии (!), по словам заведующей одним из отделений, вакцинироваться согласились 20% врачей. Сама заведующая уже дважды болела ковидом, но "не чувствует внутренней уверенности в необходимости вакцинации". Что это значит на практике? 80% "врачей" нужно уволить, а их зарплату отдать 20%", – написал Гурин.

Он добавил, что люди, которые не считают нужным вакцинироваться, "не могут считаться врачами", "поэтому, если их уволят, останутся работать настоящие врачи. Они и будут лечить".

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко подчеркнул, что это личная позиция Гурина.

"Это не позиция фракции, это не на Facebook (официальной странице – УНИАН) фракции. Это его видение и его дискуссия", – подчеркнул в комментарии Страна Корниенко.

В то же время Корниенко отметил, что участие врачей в кампании по иммунизации позволило бы увеличить доверие к AstraZeneсa среди населения.

"Любой человек может отказаться от вакцинации, у нас пока нет в законах никаких мер на этот счет. Это право человека, мы можем только призвать к доброй воле всех, кто в очереди на вакцинацию, в частности врачей", – пояснил депутат.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

19 марта министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина ожидает в ближайшее время поставки вакцин CoviShield (AstraZeneca), СоronaVac китайского производителя Sinovac, вакцин американской компании Novavax, Pfizer и др.

До конца марта - начала апреля в раках инициативы COVAX Украина получит партию в 570 тыс. доз вакцины AstraZeneca, а к концу мая - еще 1,1-1,2 млн вакцин производства этой компании. Кроме того, Украина получит еще и вакцины производства компании Pfizer.

Также ожидается поставка вакцины законтрактованной американской компании Novavax в объеме 10 млн доз и индийской разработки от Bharat Biotech.

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Автор: Яна Ставская