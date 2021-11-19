Разработчики собрали самую необходимую информацию об этом документе на одном ресурсе.

Государственный сервис электронных услуг "Дия" объявил о запуске сайта-шпаргалки о COVID-сертификатах. Ресурс содержит всю информацию, которую украинцам стоит знать об этом документе.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Дии".

Разработчики отметили, что в сети очень много материалов о СOVID-сертификатах. Для удобства самые необходимые из них собрали на одном ресурсе.

На сайте covid19.diia.gov.ua можно узнать:

какие сертификаты существуют и чем они отличаются;

как получить СOVID-сертификат с пошаговой инструкцией;

сколько будет действовать ваш сертификат;

куда обратиться, если не удается получить документ.

Читайте такжеВ "Дие" появился сертификат о выздоровлении от COVID-19 (фото)Кроме того, на сайте создали отдельный раздел с ответами на популярные вопросы.

Этот проект реализовала Минцифра совместно с МОЗ Украины, НСЗУ и при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине, проекта EU4DigitalUA и программы EGAP.

Как сообщал УНИАН, Минцифра открыла офлайн-пункты "действия" в регионах, где служба поддержки будет помогать украинцам с генерированием COVID-сертификатов.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Марта Гичко