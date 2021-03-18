Решение связано с ухудшением эпидемической ситуации в регионе.

В Харьковской области учеников 5-11 классов перевели на дистанционное обучение.

Читайте такжеСтепанов рассказал, когда Киев переведут в "красную" зону карантина (видео)Об этом пишут Факты со ссылкой на решение региональной комиссии ТЭБ и ЧС.

Так, комиссия приняла решение о введении дистанционного обучения в школах Харьковской области с 18 марта.

Это связано с ухудшением эпидемической ситуации.

Директорам школ рекомендовали обеспечить дистанционное обучение для всех школьников, кроме учеников 1-4 классов. Также решение касается техникумов и высших учебных заведений.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области за сутки обнаружили 732 новых случая коронавируса.

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Автор: Людмила Жерновская