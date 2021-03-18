В Харьковской области учеников 5-11 классов перевели на дистанционное обучение.
Читайте такжеСтепанов рассказал, когда Киев переведут в "красную" зону карантина (видео)Об этом пишут Факты со ссылкой на решение региональной комиссии ТЭБ и ЧС.
Так, комиссия приняла решение о введении дистанционного обучения в школах Харьковской области с 18 марта.
Это связано с ухудшением эпидемической ситуации.
Директорам школ рекомендовали обеспечить дистанционное обучение для всех школьников, кроме учеников 1-4 классов. Также решение касается техникумов и высших учебных заведений.
Как сообщал УНИАН, в Харьковской области за сутки обнаружили 732 новых случая коронавируса.
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