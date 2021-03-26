По мнению министра, поставки вакцины от коронавируса CoviShield возобновятся в апреле.

Поставки в Украину вакцины от коронавируса CoviShield, прерванные решением правительства Индии, могут возобновиться уже в апреле.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов.

Как отметил министр, "сейчас в мире просто срываются поставки вакцин, сроки, графики, несмотря на проплаченные контракты".

"У нас по всем заключенным контрактам осуществлена полностью проплата. Например, CoviShield мы должны были получить 1,5 млн доз по проплаченному контракту. Сейчас мы не получили разрешения правительства Индии на экспорт того количества, которое заказали. Нам нужна не компенсация, нам нужна вакцина в конечном итоге. Думаю, мы начнем ее получать в апреле", - сказал он.

Министр отметил, что, согласно данным социологических опросов, доверие украинцев к вакцине увеличилось на 8%.

"Я считаю, что это реальная работа Министерства здравоохранения с точки зрения коммуникационной кампании, привлечения публичных лиц, в частности разъяснения со стороны медиков, которые разбираются в вакцинации, которым люди доверяют. Мы и дальше будем продолжать так же", - сказал Степанов.

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Ситуация с вакциной CoviShield: что нужно знать

Прививки в Украине делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

19 марта Степанов заявил, что полтора миллиона доз CoviShield (AstraZeneca) ожидают отправки в Украину от индийского Serum-института (Serum Institute of India, Институт сыворотки крови). Ожидается только разрешение правительства Индии.

24 марта глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил, что поставка следующей партии вакцины CoviShield (AstraZeneca) до Украины может быть отложена на определенный срок.

По словам Радуцкого, причиной этого стала информационная кампания, развернутая против этой вакцины в Украине.

Парламентарий отметил, что Министерство иностранных дел получило письмо от посольства Индии, в котором подчеркивается недопустимость негативных заявлений в отношении Индии как производителя медицинских препаратов и вакцины AstraZeneca (CoviShield), поставляемых в Украину.

Позже стало известно, что Индия приостановила экспорт вакцины от COVID-19 CoviShield (AstraZeneca) из-за внутреннего спрос.

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Автор: Леся Лещенко